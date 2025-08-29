В МИД высказались о возможном визите Трампа в Москву

Россия в настоящий момент работает над тем, чтобы не дать сорвать договоренности, достигнутые в ходе саммита на Аляске, а возможность визита президента США Дональда Трампа в Москву — это отдельный вопрос. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам (...) сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача. Что будет дальше? Это вопрос отдельный», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности визита американского лидера в Россию.

По словам дипломата, Украина и страны Евросоюза пытаются саботировать достигнутые на Аляске договоренности, однако Москва исходит из того, что эти усилия не помешают России выстроить диалог с Соединенными Штатами.

Президент России Владимир Путин пригласил Трампа в Москву в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске 15 августа. «Это интересно. Я думаю, это вполне возможно», — ответил глава Белого дома.