Lenta.ru

Россия в настоящий момент работает над тем, чтобы не дать сорвать договоренности, достигнутые в ходе саммита на Аляске, а возможность визита президента США Дональда Трампа в Москву — это отдельный вопрос. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

В МИД высказались о возможном визите Трампа в Москву
«Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам (...) сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача. Что будет дальше? Это вопрос отдельный», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности визита американского лидера в Россию.

По словам дипломата, Украина и страны Евросоюза пытаются саботировать достигнутые на Аляске договоренности, однако Москва исходит из того, что эти усилия не помешают России выстроить диалог с Соединенными Штатами.

Президент России Владимир Путин пригласил Трампа в Москву в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске 15 августа. «Это интересно. Я думаю, это вполне возможно», — ответил глава Белого дома.