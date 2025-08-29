Правительство Украины и власти стран — членов Европейского союза (ЕС) занимаются откровенным саботажем договоренностей, достигнутых с Россией и США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что никаких отклонений от этих пониманий [достигнутых в Анкоридже и Вашингтоне] не будет. Рассчитываем, что именно так в конечном итоге воспримут ситуацию и в Киеве, и в европейских столицах, где откровенный саботаж. На сегодня по-другому назвать действия невозможно», — сказал замглавы МИД РФ.

Рябков добавил, что Россия рассчитывает на продолжение работы США и Киева по реализации договоренностей.

27 августа министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские политики сейчас являются главным препятствием на пути мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, «политическая элита Европы» поддерживает продолжение боевых действий, поскольку хочет избежать ответственности за свои решения.