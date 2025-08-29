В МИД предупредили Японию об ответе на учения вблизи границ России

Проведение Японией совместных с США военных учений Resolute Dragon 25 неподалеку от границ России не останется без ответа Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликовал сайт министерства.

© US Army

«Неоднократно предупреждали японскую сторону о неприемлемости провокационной военной активности вблизи российских границ <...>. Будем вынуждены предпринимать необходимые компенсирующие военно-технические меры», — сказала дипломат.

Учения по развертыванию ракетного комплекса средней дальности Typhon на военной базе США «Ивакуни» в Японии, получившие название Resolute Dragon 25, пройдут с 11 по 25 сентября.

До этого сообщалось, что Япония в июле 2025 года нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 372% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Экспорт угля из России в Японию в июле также вырос на 286%. При этом Япония не закупала российскую нефть, за исключением объемов проекта «Сахалин-2».