Урсула фон дер Ляйен резко высказалась о президенте России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала президента России Владимира Путина «хищником». Об этом сообщает The Guardian.

Такое заявление она сделала во время пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней по итогам визита в Ригу. По мнению дер Ляйен, Россия является угрозой для Европы, а Москва ведет гибридную войну против стран Балтии.

«Риски, о которых нас предупреждали ваша страна и другие страны Балтии, к сожалению, материализовались. Брутальная война России против Украины продолжается уже четвертый год, Путин – хищник, представители Путина годами нацеливаются на наши общества гибридными атаками, кибератаками, а использование мигрантов как оружия – еще один пример», — заявила она.

Помимо этого Фон дер Ляйен добавила, что всему Евросоюзу нужно понять важность готовности к угрозам. По этой причине она призвала страны альянса финансировать в собственную оборону.

