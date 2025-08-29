Урсула фон дер Ляйен резко высказалась о президенте России

Урсула фон дер Ляйен назвала Путина «хищником»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала президента России Владимира Путина «хищником». Об этом сообщает The Guardian.
Такое заявление она сделала во время пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней по итогам визита в Ригу. По мнению дер Ляйен, Россия является угрозой для Европы, а Москва ведет гибридную войну против стран Балтии.
«Риски, о которых нас предупреждали ваша страна и другие страны Балтии, к сожалению, материализовались. Брутальная война России против Украины продолжается уже четвертый год, Путин – хищник, представители Путина годами нацеливаются на наши общества гибридными атаками, кибератаками, а использование мигрантов как оружия – еще один пример», — заявила она.
Помимо этого Фон дер Ляйен добавила, что всему Евросоюзу нужно понять важность готовности к угрозам. По этой причине она призвала страны альянса финансировать в собственную оборону.
