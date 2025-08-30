Венесуэла поблагодарила Захарову за поддержку

Венесуэла благодарна официальному представителю МИД России Марии Захаровой за «твердое заявление» о передвижении военных кораблей США в Карибском море, сообщил в Telegram-канале глава внешнеполитического ведомства республики Иван Хиль.

Таким образом он прокомментировал слова Захаровой о том, что Россия не приемлет угрозы применения силы в отношении суверенных государств

В частности, Хиль выразил благодарность «от имени президента Николаса Мадуро». Он подчеркнул, что «присутствие ядерных подводных лодок у наших берегов представляет неприемлемую угрозу для суверенитета Венесуэлы и для мира в нашем регионе».

Ранее FT сообщила, что военно-морские силы США направили к берегам Венесуэлы по меньшей мере восемь военных судов с несколькими тысячами военных. Кроме того, по словам одного источника, там была развернута атомная быстроходная ударная подводная лодка.