Путин прилетел в Китай

Российский лидер Владимир Путин прибыл в КНР по приглашению главы Китая Си Цзиньпина, первым городом посещения президента РФ стал Тяньцзинь, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Визит Путина в Китай продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября.

Ранее глава РФ заявил, что Си Цзиньпин подает пример всему миру, показывая, каким может быть взаимоуважительный диалог с зарубежными партнерами. Путин также подчеркнул, что Москва очень ценит искреннее стремление председателя КНР к всестороннему развитию отношений с Россией.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах Владимира Путина. Глава государства встретится с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, а также проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 1 сентября.