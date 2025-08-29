Раскрыты подробности визита Путина в Китай

Президент России Владимир Путин с 31 августа по 5 сентября побывает в Тяньцзине, Пекине и Владивостоке и проведет больше десятка международных встреч. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Неделька будет еще та, я бы сказал», — отметил Ушаков.

По его словам, российского лидера в Китае будет сопровождать масштабная делегация, в нее войдут ключевые вице-премьеры, министры, представители крупного бизнеса.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что предстоящий визит Путина в Китай станет важной вехой для двусторонних отношений. Он также добавил, что эта поездка станет манифестом в защиту мира.