Путин 1 сентября встретится с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидеры обсудят украинское и ближневосточное урегулирование. Об этом помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам на брифинге.

"После нашего индийского коллеги планируется беседа с президентом Турецкой Республики, Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры в постоянном контакте, много разговаривают по телефону, сообщения о телефонных разговорах мы публикуем постоянно", - сообщил Ушаков.

Он подчеркнул, что в Китае будет первая очная встреча президентов в этом году.

"Конечно, будут обсуждаться различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также и международные вопросы. Наверняка будет обсуждаться и Украина", - рассказал он, напомнив, что Турция играет важную роль в усилиях по поиску политико-дипломатического решения украинского конфликта и предоставляет стамбульскую площадку для прямых российско-украинских переговоров, за что РФ признательна турецким властям.