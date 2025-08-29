Захарова указала на противоречия в риторике Запада

Западные страны противоречат себе, маневрируя между разговорами о мире и агрессивной риторикой в адрес России. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Они пытаются маневрировать между призывами вроде как миру и мирному регулированию, а с другой стороны, противоречат себе агрессивной риторикой и бесконечными разговорами о поле боя и, так сказать, необходимости нанести поражение нашей стране», — сказала российский дипломат.

По словам Захаровой, российская сторона никогда не отказывается от равноправного сотрудничества с Западом. «Но при этом все должны отдавать себе отчеты в том, что былых иллюзий у нас нет, память у нас хорошая», — добавила она.

Ранее Захарова заявила, что попытки западных стран предоставить гарантии безопасности Украине направлены против России и приведут к дестабилизации.