Захарова: НАТО стоит распустить за профнепригодность

Североатлантический альянс стоит распустить за профнепригодность, если верить версии о подрыве «Северных потоков» дайверами.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Складывается очень интересная картина. Она не сама формируется, нам предлагают в это поверить. Если один украинец со своими друзьями аквалангистами подорвал под носом у натовцев... трубу... то НАТО как организацию, не способную обеспечить собственную безопасность, в первую очередь энергетическую, надо распустить из-за профнепригодности», — цитирует её ТАСС.

Ранее RT узнал новые детали о дайверше Валерии Чернышовой, которая может быть причастна к подрыву газопроводов «Северный поток».

В Die Zeit сообщили, что немецкие следователи, предположительно, установили личности диверсантов, осуществивших взрывы на газопроводах «Северный поток».