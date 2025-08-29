В МИД отреагировали на идею ограничить передвижение российских дипломатов в ЕС

В случае, если Европейский Союз, по предложению Чехии, введет ограничения на перемещение российских дипломатических работников, Россия неминуемо примет ответные меры. Об этом предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Если эта чешская фантазия будет претворена в жизнь, неизбежно последуют, как я уже сказала, вынужденные меры реагирования с нашей стороны. Поверьте, как вы, наверное, заметили, мы принимаем ответные меры, они об этом знают», — подчеркнула Захарова.

26 августа глава внешнеполитического ведомства Чехии Ян Липавский выступил с инициативой о запрете свободного передвижения российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны.

Данное предложение было высказано в рамках подготовки 19-го пакета санкций, направленных против России. Липавский аргументировал свою позицию тем, что возможность беспрепятственного перемещения по Европе является «излишней привилегией», которая, по его мнению, «используется для упрощения проведения диверсионных акций».