Путин обсудил развитие отношений со странами СНГ

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.

В его рамках глава государства обсудил с постоянными членами Совбеза шаги, необходимые в развитии отношений со странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Заседание было организовано в режиме видеосвязи.

«Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ, поговорим о том, что является первоочередным на этом направлении, важным для нас, и что мы должны рассматривать в качестве ближайших наших шагов и ближайших целей», — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что Путин обсудил с лидерами стран СНГ мирное урегулирование на Украине. Глава государства созвонился с коллегами из Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым.