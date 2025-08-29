В МИД России раскрыли планы НАТО в Европе

НАТО продолжает усиливать военное присутствие альянса в странах Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это еще раз подтверждает, что НАТО продолжает линию на агрессивную, ничем не обоснованную милитаризацию европейского континента. Ранее началась работа по расширению контингентов альянса в странах Прибалтики и их развертыванию в Финляндии, теперь руки дошли и до Болгарии», — сказала дипломат.

МИД России обвинил Зеленского в эскалации конфликта

По ее мнению, подобные действия способны привести к дальнейшей эскалации военно-политической обстановки на континенте.

Ранее Захарова заявила, что попытки западных стран предоставить гарантии безопасности Украине направлены против России и приведут к дестабилизации. По ее словам, «предлагаемые коллективным Западом опции носят однобокий характер» и направлены на сдерживание России.