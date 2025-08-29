В МИД России раскрыли планы НАТО в Европе

Lenta.ru

НАТО продолжает усиливать военное присутствие альянса в странах Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

В МИД России раскрыли планы НАТО в Европе
© ТАСС

«Это еще раз подтверждает, что НАТО продолжает линию на агрессивную, ничем не обоснованную милитаризацию европейского континента. Ранее началась работа по расширению контингентов альянса в странах Прибалтики и их развертыванию в Финляндии, теперь руки дошли и до Болгарии», — сказала дипломат.

МИД России обвинил Зеленского в эскалации конфликта

По ее мнению, подобные действия способны привести к дальнейшей эскалации военно-политической обстановки на континенте.

Ранее Захарова заявила, что попытки западных стран предоставить гарантии безопасности Украине направлены против России и приведут к дестабилизации. По ее словам, «предлагаемые коллективным Западом опции носят однобокий характер» и направлены на сдерживание России.