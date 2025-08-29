В Кремле анонсировали новое интервью Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал новое интервью российского лидера Владимира Путина перед его визитом в Китай. Его слова передает ТАСС.

Песков заявил, что Путин даст интервью китайским СМИ. Пресс-секретарь президента добавил, что Кремль рассчитывает, что материал выйдет в ночь на 30 августа.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прокомментировал предстоящий визит Путина в Китайскую народную республику (КНР). По его словам, что эта поездка станет важным шагом для двусторонних отношений Москвы и Пекина.