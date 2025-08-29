Захарова назвала подозрительный нюанс в расследовании взрывов на Северных потоках

Задержание гражданина Украины по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вызывает серьезные вопросы и выглядит как попытка отвлечь внимание общественности от ключевых аспектов расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как передает РИА Новости, Захарова отметила, что задержание украинца произошло накануне годовщины подрывов на «Северных потоках». Она подчеркнула, что подобное совпадение сложно назвать случайным. Такие действия скорее свидетельствуют о стремлении создать видимость прогресса в расследовании, чем о реальном стремлении установить истину и выявить заказчиков диверсии.

Организатором и руководителем диверсии на газопроводах «Северный поток» был признан 49-летний гражданин Украины Сергей Кузнецов. Его задержание произошло на территории Италии по запросу правоохранительных органов Германии. Кузнецов участвовал в небольшой группе, которая вышла на яхте из Германии и заложила взрывные устройства на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Сам Кузнецов утверждает, что во время произошедших взрывов занимал должность командира в рядах ВСУ. До увольнения из армии он также работал в СБУ. Европейские следователи выясняют возможную причастность Кузнецова не только к подрыву российских газопроводов, но и к нападению на мальтийское судно.