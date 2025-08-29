Лавров направил NBC доклад о преступлениях ВСУ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил личное письмо журналистке американского телеканала NBC News с докладом о военных преступлениях ВСУ, но никаких внятных ответов от телекомпании не поступило. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что во время интервью Лаврова от 24 августа журналистка NBC многократно и в провокационном ключе общалась к якобы существующим нарушениям Вооруженными силами России отдельных положений международного гуманитарного права в ходе проведения СВО.

"При этом никаких доказательств якобы имевших место инцидентов по своеобразной уже сложившейся традиции представлено в ходе интервью не было. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил личное письмо журналистке с просьбой представить информацию об упоминавшихся в ходе беседы случаях. При этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что корреспондент обошла вниманием доказанные многочисленные факты военных преступлений боевиков ВСУ, жертвами которых пали мирные граждане Российской Федерации", - указала официальный представитель МИД. "В приложении к обращению главы внешнеполитического ведомства России были направлены доклады посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника и члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева о зверствах укронацистов, а также ссылка на видеоматериалы, в которых зафиксированы доказательства военных преступлений военнослужащих ВСУ. Рассчитывали, что с учетом постоянно заявляемой NBC объективности в освещении важнейших международных политических событий, руководство телекомпании использует представленные материалы в эфире, сопроводив их соответствующими непредвзятыми комментариями. Но спустя практически уже неделю никаких внятных ответов от телекомпании или от корреспондентов не поступало", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель дипведомства указала, что по сути телеканал проигнорировал представленные российской стороной доказательства.