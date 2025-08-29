В Кремле раскрыли подробности спасения альпинистки Наговициной

Спасатели МЧС России не смогли вылететь в Киргизию для участия в операции по поиску альпинистки Натальи Наговицыной. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Российские и киргизские спасатели находятся в полном контакте, синхронизируют свои действия, чтобы максимально эффективно проводить поисково-спасательные работы», — отметили в пресс-службе МЧС России.

Наговицина может навсегда остаться на пике Победы

Также подчеркивается, что киргизская команда предпринимала все возможные меры для спасения альпинистки.

Уточняется, что официальных обращений к президенту России или другим высшим органам власти по вопросу эвакуации и участия российских специалистов не поступало. Все действия координируются на уровне профильных министерств и служб двух стран. Российские спасатели готовы вылететь в Киргизию при получении соответствующего разрешения и необходимости их присутствия на месте.