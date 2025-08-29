Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письмо журналистке американского телеканала NBC с просьбой предоставить информацию о якобы нарушениях российскими военными гуманитарного права на Украине. Об этом сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в ходе интервью Лаврова каналу NBC, которое вышло 24 августа, ведущая неоднократно перебивала и провоцировала министра, обращаясь к неустановленным фактам якобы нарушения со стороны российских военных в ходе спецоперации отдельных положений международного гуманитарного права.

Никаких доказательств, добавила Захарова, традиционно представлено не было.

Лавров, отметила дипломат, в своем письме напомнил, что американский репортер не обратила внимание на доказанные многочисленные факты военных преступлений ВСУ, жертвами которых стали мирные россияне.

Ответа на послание, резюмировала дипломат, так и не последовало.

Напомним, российские бойцы наносят удары исключительно по военной и околовоенной украинской инфраструктуре.