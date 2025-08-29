Захарова нашла у Зеленского общую черту с главарями террористов

Риторика президента Украины Владимира Зеленского, все больше напоминает лексику, характерную для лидеров террористических группировок прошлых лет. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает «Лента.ру».

Захарова обратила внимание на встречу украинского лидера с премьер-министром Канады Марком Карни. Там Зеленский, по ее словам, прозрачно намекнул на готовящуюся провокацию в Донецкой народной республике, а также говорил об успешных ударах дальнобойным оружием в Донбассе. Кроме того, Зеленский анонсировал некие «сюрпризы» для граждан России.

«И вы знаете, что удивительно? Удивительно, что лексика, ну я про мимику вообще не говорю, но даже уже лексика Зеленского полностью повторяет лексику главарей террористических ячеек прошлого», – подчеркнула дипломат.

29 августа представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не исключает возможность встречи с Зеленским, однако она должна быть хорошо подготовлена.