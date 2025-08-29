Захарова раскритиковала предложения Запада по гарантиям безопасности Украины

Предложения по гарантиям безопасности для Украины, высказываемые западными странами, направлены против РФ и могут привести только к дестабилизации. Об этом во время брифинга с журналистами заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она обратила внимание, что инициативы Запада «базируются на рудиментах колониального мышления».

«Гарантии так называемой безопасности, о которых рассуждают в Европе, таковыми, конечно, не являются, так как ведут к деградации стратегической стабильности на общерегиональном и на глобальном уровнях», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Москва рассматривает предлагаемые западными странами гарантии безопасности как опции, носящие однобокий характер и строящиеся «с очевидным расчетом на сдерживание РФ». Она добавила, что авторы подобных инициатив следуют по пути втягивания Украины в орбиту НАТО.

29 августа верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что региональное содружество в качестве своего вклада в гарантии безопасности для Украины рассматривает проведение тренировочной миссии для ее вооруженных сил, а также предоставление военной помощи и поддержку оборонной промышленности Киева.