МИД России обвинил Зеленского в эскалации конфликта

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский саботирует переговорный процесс, чем эскалирует конфликт. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Зеленский продолжил предпринимать шаги, ведущие к саботажу мирного переговорного процесса и эскалации конфликта. 21 августа он заявил зарубежным журналистам об отказе Киева от юридического признания безвозвратно утраченных кликой территорий, повторив эти свои бредовые сентенции об их оккупации», — сказала Захарова.

Зеленский: Украина требует четких ответов от Европы по гарантиям безопасности

Ранее Захарова заявила, что вооруженные силы РФ бьют исключительно по военным целям Вооруженных сил Украины, комментируя обвинения в ударе по представительству Европейского союза в Киеве. По ее словам, урон гражданской инфраструктуре связан с применением украинской армией средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что воздушное перемирие с Украиной возможно, но его нельзя рассматривать отдельно, без основных соглашений по мирному урегулированию. Он заметил, что Россия неоднократно говорила о возможности различных перемирий, например, на праздники, или чтобы забрать тела погибших с обеих сторон.