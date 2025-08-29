В Госдуме рассказали о возможном изменении призывного возраста после СВО

Повышение призывного возраста в России до 21 года до окончания специальной военной операции (СВО) на Украине маловероятно. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Смолин, пишет URA.RU.

«Сейчас повысить призывной возраст в России [с 18] до 21 года маловероятно», — обозначил Смолин.

Как рассказал парламентарий, возможность увеличения минимального призывного возраста ранее уже обсуждалась, но было решено ограничиться только повышением верхнего порога — с 27 до 30 лет. По его словам, после окончания СВО к этому вопросу могут вернутся в Госдуме.

Новый закон об изменении призывного возраста в России начал действовать с 1 января 2024 года. С этой даты срочную службу в Вооруженных силах проходят россияне в возрасте от 18 до 30 лет, а не 18-27 лет, как это было ранее. В Генштабе заявили, что повышение возраста призыва скажется на моральном климате воинских частей.