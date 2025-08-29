В Госдуме отреагировали на слова члена СПЧ об этноанклаве в российском регионе

Слова члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилла Кабанова о том, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) превратился в этноанклав из-за «безответственно преступной миграционной политики», носят безответственный характер, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. В разговоре с «Лентой.ру» депутат пришел к выводу, что член СПЧ пытается рассуждать о вещах, в которых не совсем компетентен.

«За прошедшее время я периодически знакомлюсь с высказываниями Кирилла Кабанова. Там, конечно, содержатся и разумные вещи, но в целом многие его заявления носят как раз такой безответственный характер, потому что товарищ Кабанов взял на себя роль судьи в вопросах, в которых он не полностью компетентен», — сказал Затулин.

По мнению депутата, идеал, к которому стремится Кабанов, — это запрет любой миграции, которая якобы замещает коренное население.

«И сам господин Кабанов, и многие из тех, кто его слушают и с ним согласны, откровенно заблуждаются и спекулируют на проблемах, которые действительно есть в миграционной политике. Об этих проблемах мы не раз говорили, принимали законы, связанные с борьбой нелегальной миграцией. Возражали против огульной раздачи гражданства тем, кто не являются нашими соотечественниками» Константин Затулин депутат

Он отметил, что в определенных областях труд мигрантов востребован, а запрет на въезд семьям мигрантов, о котором положительно высказывался Кабанов, нарушает договоренности между Россией и странами-участницами Евразийского экономического союза.

«В конечном счете то, что если не сам Кабанов, но многие из тех, кто его слушают развивают в своих тезисах, то это реально ведет к росту межнациональной напряженности, мигрантофобий и ксенофобий. Как мы понимаем хорошо по опыту нашей страны — не ограничится ксенофобия и мигрантофобия одними только иностранцами, она приведет к межнациональной напряженности внутри такой многонациональной страны как Россия», — пояснил парламентарий.

Он подчеркнул: проблемой миграции нужно заниматься, в том числе бороться с нелегальной миграцией, но это не значит, что нужно развивать ксенофобию и издеваться над людьми.

«Среди них, да, могут быть правонарушители, могут быть преступники, даже террористы, мы это знаем, но преступники, террористы, нарушители есть и среди наших граждан Российской Федерации. С ними со всеми надо бороться» Константин Затулин депутат

Ранее Кабанов заявил, что ХМАО превратился в этноанклав из-за «безответственно преступной миграционной политики, которую реализуют конкретные региональные власти». По его убеждению, член СПЧ предположил, что возможный завоз в Россию еще 5 миллионов мигрантов станет разрушительным для страны.