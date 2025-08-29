Российский посол назвал цель западных санкций

Цель западных санкций состоит в том, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином. Эти страны считают рестрикции абсолютно нелегитимными, рассказал посол РФ в КНР Игорь Моргулов, пишет РИА Новости.

«Цель таких незаконных ограничений — сдержать экономическое и технологическое развитие России и Китая, добиться нерыночными методами необоснованных конкурентных преимуществ для своего бизнеса», — отметил он.

По словам посла, Китай и Россия «с полным на то основанием рассматривают западные санкции как абсолютно нелегитимные».

Фон дер Ляйен заявила, что цель санкций против России - нанести ущерб её экономике

На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые антироссийские санкции. По ее словам, вместе с этим продолжается работа с замороженными российскими активами, чтобы способствовать обороне и восстановлению Украины.

Помимо этого, стало известно, что Европейский союз намерен ввести новые вторичные санкции против партнеров России. Кроме того, ограничения должны коснуться нефтегазового и финансового секторов РФ, а также импорта и экспорта российских товаров.