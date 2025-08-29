В Госдуме предложили давать кредитные каникулы отцам новорожденных

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать в России специальную программу, которая предусматривает полную отсрочку по выплатам по ипотечным, потребительским и другим видам кредитов для мужчин, ставших отцами или усыновивших ребенка. Соответствующее обращение он направил руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко и главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Депутат отметил, что сейчас многим молодым семьям в стране, ожидая рождения ребенка или решив взять ребенка под опеку, приходится одновременно нести значительные финансовые затраты и выполнять кредитные обязательства. Он обратил внимание, что даже без учета ипотеки 59% молодых семей имеют кредиты.

«Такое финансовое давление не только создает серьезную нагрузку на бюджет семьи, но и может негативно влиять на планы граждан по расширению семьи, подрывая их уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул парламентарий.

Миронов: в России нужно ввести обязательную ежеквартальную индексацию зарплаты

В связи с этим он предложил разработать и внедрить в России спецпрограмму «Кредитные каникулы отца».

«Суть программы заключается в предоставлении отцам-заемщикам или созаемщикам права на полную отсрочку по обязательным платежам по ипотечным, автокредитам, потребительским кредитам и кредитным картам на срок до шести месяцев при рождении или усыновлении ребенка», — заявил Чернышов.

В беседе с агентством он пояснил, что инициатива предполагает предоставление кредитных каникул именно отцам, так как в большинстве российских семей основным кормильцем и заемщиком по ипотеке и другим крупным кредитам является мужчина.

«Его доход — часто главный источник средств для выплат. Мать же в этот период находится в отпуске по уходу за ребенком, и ее доход значительно сокращается», — сказал депутат.

В начале августа сообщалось, что банки в 80% случаев отказывают россиянам в реструктуризации кредитов и предоставлении кредитных каникул.

Ранее в России предложили ввести механизм списания ипотеки при появлении ребенка в семье.