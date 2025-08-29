Песков не стал комментировать сообщения о назначении Козака полпредом в СЗФО

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщает газета "Ведомости". "Мы же никогда кадровые гадания не комментируем", – заявил изданию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До этого газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, среди которых есть близкие к АП и полпредству в СЗФО сообщила, что Козак стал одним из кандидатов на пост полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). По данным издания, пост полпреда президента в СЗФО может освободиться из-за того, что действующий полпред Александр Гуцан может возглавить Генпрокуратуру, где он работал до 2018 года. В публикации утверждается, что после ухода Козака с должности замруководителя АП вакансия может быть закрыта. Один из источников рассказал, что "возможны и другие варианты".