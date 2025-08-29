Пушков объяснил, почему Вэнс в роли Президента США более выгоден России, чем Рубио

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, прокомментировал обсуждаемый в медиасфере вопрос вероятных преемников Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

«...Что же касается Вэнса, то для него антивоенная позиция и несогласие с агрессивным курсом Байдена, насколько можно судить, больше отвечают его системе взглядов и убеждений», — отметил Алексей Пушков.

Таким образом российский сенатор прокомментировал новую публикацию издания The Wall Street Journal, посвященную вероятным «наследникам» места Дональда Трампа в качестве лидера движения MAGA (Make America Great Again).

По мнению Алексей Пушкова, действующий руководитель Госдепартамента США Марко Рубио, так же как и Вице-президент Джеймс Вэнс, рассчитывает стать преемником главы Овального кабинета. Однако, как заметил сенатор, госсекретарь в будущем может вновь присоединиться к сторонникам антироссийского курса.

Стоит добавить, что фигура Джеймса Вэнса вызывает интерес и у многих других аналитиков. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попытался разобраться, как именно Вице-президент США стал «дрессировать» киевский режим.