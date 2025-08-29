Шойгу уличил Запад в попытках вернуться в Афганистан

Страны Запада вынашивают планы по возвращению инфраструктуры Североатлантического альянса в Афганистан. Об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности (СБ) Российской Федерации Сергея Шойгу для "Российской газеты".

"Ясно также и то, что западные державы, утратившие свои позиции на афганском направлении, вынашивают планы возвращения в регион объектов военной инфраструктуры НАТО", - указал он.

