СМИ сообщили о планах России участвовать в заседании Совбеза ООН по Украине

Россия примет участие в запрошенном Украиной заседании Совбеза ООН, если оно будет подтверждено. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При этом, как отмечает издание, заседание и его время еще не утверждены.

28 августа агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что Украина запросила проведение экстренного заседания Совбеза ООН. По данным собеседников агентства, его главной темой станет «поддержание мира и безопасности на Украине».

Представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским «недавние дипломатические усилия» по урегулированию конфликта.

Украина запросила экстренное заседание СБ ООН

По словам Дюжаррика, ООН готова поддерживать любые существенные инициативы, направленные на установление прочного мира в Украине. Он отметил, что мир на Украине должен опираться на уважении суверенитета и территориальной неприкосновенности страны, как того требует Устав ООН.

Ранее Путин заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.