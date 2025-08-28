СМИ назвали Гуцана главным кандидатом на должность генпрокурора

Президент России Владимир Путин в ближайшее время внесет в Совет Федерации кандидатуру полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на пост генерального прокурора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с итогом кадровых консультаций. Однако, официального подтверждения этой информации не было.

Это кадровое решение является частью более крупной перестановки в высших эшелонах власти. Нынешний генпрокурор Игорь Краснов ранее подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда России, став единственным кандидатом на этот пост. Предыдущая глава ВС Ирина Подносова скончалась в июле 2025 года.

Александр Гуцан, занимающий пост полпреда президента в СЗФО, известен своими связями в высших кругах. Он окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета в 1987 году и учился на одном курсе с нынешним замглавы Совбеза Дмитрием Медведевым и министром юстиции Константином Чуйченко, где был старостой группы.

Источник РБК в Совете Федерации уточнил, что официальные документы на Гуцана в верхнюю палату парламента пока не поступали, так как должность генпрокурора формально еще не является вакантной. Согласно процедуре, президент сначала должен освободить от должности действующего главу ведомства, после чего направить представление на нового кандидата для проведения консультаций.

Издание направило запрос в пресс-службу Кремля по поводу этой информации.