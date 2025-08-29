В Кремле рассказали о мнении Путина о возможной встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин не исключает возможности встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По мнению пресс-секретаря Путина, подобное мероприятие должно быть достаточно хорошо подготовлено.

Рассуждая над вопросом журналиста о встрече лидеров России и Украины, Песков отметил, что экспертная работа пока не бурлит.