В Кремле рассказали о мнении Путина о возможной встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин не исключает возможности встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По мнению пресс-секретаря Путина, подобное мероприятие должно быть достаточно хорошо подготовлено.
Рассуждая над вопросом журналиста о встрече лидеров России и Украины, Песков отметил, что экспертная работа пока не бурлит.
«Мы сохраняем свою заинтересованность и готовность к таким переговорам», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.