Владимир Зеленский уже несколько раз публично отверг мирные предложения Дональда Трампа, которые тот обговорил вместе с Владимиром Путиным в ходе переговоров на Аляске. Кровавый клоун каждый раз подчеркивает, что не пойдет на территориальные уступки, а также грезит о НАТО и ЕС. Именитый эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, почему Зеленский идет вразрез с мнением президента Америки.

- Зеленский не слушается Трампа, потому что Трампа не слушаются его наниматели, - уверен Вассерман. - Позиция Трампа идет вразрез с позицией тоталитарной секты либералов. А именно эта секта по сей день контролирует большую часть происходящего в Европе. И, соответственно, даже если Трамп чего-то требует, то для представителей секты эти требования указывают лишь на одно: исполнять их нельзя ни в коем случае. А Зеленский просто соблюдает то, что ему приказывают члены секты. Не забывайте, что террористические организации, какой является и нынешняя Украина, вообще крайне редко бывают в чем-то всерьез самостоятельными. Они всегда зависят от своих нанимателей. И чем активнее террористы, тем они больше зависимы.

МИД России обвинил Зеленского в эскалации конфликта

При этом Вассерман уверен: нынешнее поведение Зеленского России идет на пользу.