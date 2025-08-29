«Секта запрещает»: Вассерман рассказал, почему Зеленский не слушается Трампа
Владимир Зеленский уже несколько раз публично отверг мирные предложения Дональда Трампа, которые тот обговорил вместе с Владимиром Путиным в ходе переговоров на Аляске. Кровавый клоун каждый раз подчеркивает, что не пойдет на территориальные уступки, а также грезит о НАТО и ЕС. Именитый эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, почему Зеленский идет вразрез с мнением президента Америки.
- Зеленский не слушается Трампа, потому что Трампа не слушаются его наниматели, - уверен Вассерман. - Позиция Трампа идет вразрез с позицией тоталитарной секты либералов. А именно эта секта по сей день контролирует большую часть происходящего в Европе. И, соответственно, даже если Трамп чего-то требует, то для представителей секты эти требования указывают лишь на одно: исполнять их нельзя ни в коем случае. А Зеленский просто соблюдает то, что ему приказывают члены секты. Не забывайте, что террористические организации, какой является и нынешняя Украина, вообще крайне редко бывают в чем-то всерьез самостоятельными. Они всегда зависят от своих нанимателей. И чем активнее террористы, тем они больше зависимы.
При этом Вассерман уверен: нынешнее поведение Зеленского России идет на пользу.
- Полагаю, что поведение Зеленского, осознает он это сам или нет, но в любом случае для нас полезнее, чем если бы его наниматели согласились с нынешним мирным раскладом, - объясняет Вассерман. - Потому что Украина изначально создана как анти-Россия. И сейчас она используется коллективным Западом именно как анти-Россия. Очевидно, что в каком-либо виде такой и хотят оставить даже после заключения мирного соглашения. Поэтому, на мой взгляд, нет никаких причин для нашей страны сохранять Украину более-менее в том виде, в котором она существует.