Захарова прокомментировала ЧП со зданием представительства ЕС в Киеве

Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ответ дипломата опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Журналисты попросили представителя МИД прокомментировать публикации в западной прессе о вызове представителя российской дипмиссии при Евросоюзе в Европейскую внешнеполитическую службу в связи с повреждением здания представительства ЕС в Киеве в результате ракетных обстрелов минувшей ночью.

«В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими Вооруженными Силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ», — пояснила Захарова.

Дипломат заметила, что официальные представители ЕС и ангажированные СМИ подняли шумиху относительно «якобы российских атак на гражданские объекты».

По ее словам, резкая реакция на ЧП в Киеве резко контрастирует с отсутствием реакции руководства ЕС и его стран-членов на систематические целенаправленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры и террористические акты киевского режима на территории России.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 28 августа российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины.

В ведомстве констатировали, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.