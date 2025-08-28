МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ

МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России Ленару Салимуллину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонское СМИ.

По данным агентства, причиной вызова Салимуллина стал удар ВС РФ по Киеву, во время которого, как утверждается, была повреждена дипмиссия Евросоюза. При этом в Минобороны России неоднократно заявляли, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам.

«В четверг, 28 августа, МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ему ноту протеста», — говорится в тексте.

Ранее из-за удара ВС РФ по Киеву глава евродипломатии Кая Каллас вызвала исполняющего постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна. Также в МИД Великобритании был вызван посол РФ в Лондоне.