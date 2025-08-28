МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ

Аксинья Кравченко

МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России Ленару Салимуллину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонское СМИ.

© РИА Новости

По данным агентства, причиной вызова Салимуллина стал удар ВС РФ по Киеву, во время которого, как утверждается, была повреждена дипмиссия Евросоюза. При этом в Минобороны России неоднократно заявляли, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам.

«В четверг, 28 августа, МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ему ноту протеста», — говорится в тексте.

Ранее из-за удара ВС РФ по Киеву глава евродипломатии Кая Каллас вызвала исполняющего постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна. Также в МИД Великобритании был вызван посол РФ в Лондоне.