Глава Крыма Аксёнов выступил за ужесточение миграционной политики в России
Глава Крыма Сергей Аксёнов выступил за ужесточение миграционной политики в России.
В комментарии RT он напомнил, что мигранты в Крыму могут работать только в сферах строительства и туризма. При этом, по его словам, власти жёстко контролируют работодателей и пресекают нарушения.
«Необходимо по всей стране запретить завоз семей тех мигрантов, которые приезжают работать по трудовой визе. Никакой необходимости в этом у нас нет», — считает Аксёнов.
Предложения Крыма по изменению миграционного законодательства уже внесены в Госдуму.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение, что иностранцы должны приезжать в Россию на заработки без семей.