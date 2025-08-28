Глава Крыма Аксёнов выступил за ужесточение миграционной политики в России

Глава Крыма Сергей Аксёнов выступил за ужесточение миграционной политики в России.

В комментарии RT он напомнил, что мигранты в Крыму могут работать только в сферах строительства и туризма. При этом, по его словам, власти жёстко контролируют работодателей и пресекают нарушения.

«Необходимо по всей стране запретить завоз семей тех мигрантов, которые приезжают работать по трудовой визе. Никакой необходимости в этом у нас нет», — считает Аксёнов.

Предложения Крыма по изменению миграционного законодательства уже внесены в Госдуму.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение, что иностранцы должны приезжать в Россию на заработки без семей.