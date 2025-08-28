В Госдуме призвали запретить продажу костюмов священников в секс-шопах

Продажу в секс-шопах костюмов священников и монахинь следует запретить. Об этом в беседе с Life заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он подчеркнул, что такая одежда унижает религию и веру.

«Сами эти магазины должны быть закрыты, раз они продают такие костюмы, их организаторы заключены в тюрьму за это», — сказал парламентарий.

Он также выразил возмущение тем, что «продавцы, оскорбляющие религиозные чувства верующих, до сих пор не понесли наказание».

«Развращение общества»: Милонов призвал ограничить продажу секс-игрушек в России

Преображенский районный суд Москвы до этого вынес решение о запрете распространения порнографических материалов, в которых фигурируют актеры, изображающие священнослужителей и монахинь. Как сообщает издание «Осторожно, новости», постановление было принято в конце июля по иску прокуратуры.

Надзорное ведомство выявило три веб-страницы, содержащие контент такого рода. Согласно материалам дела, эти ресурсы демонстрировали «сцены совершения действий сексуального характера с религиозным символом, с использованием церковной (обрядовой) атрибутики». Отмечается, что на одной из ссылок, остающейся доступной, был показан ролик с участием темнокожего мужчины в костюме католического священника и женщины. Две из трех указанных прокуратурой страниц к моменту обнаружения уже были недоступны.