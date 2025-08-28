В Госдуме объяснили обращение Зеленского к дружественным России странам

Слова президента Украины Владимира Зеленского с просьбой к Китаю и Венгрии осудить удары Вооруженный сил России (ВС РФ) по Украине в ночь с 27 на 28 августа — пиар-ход, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Россия наносит подобные удары исключительно в ответных целях.

Ранее Зеленский призвал Венгрию и Китай отреагировать на удары ВС РФ по территории Украины. Политик также призвал ввести новые «жесткие санкции» против России.

«То что Украина наносит удары по гражданским объектам — это Зеленский считает нормальным. В основном удары ВС РФ — ответные шаги на действия Украины. Нанесли удары массированные по Ростовской области? Получите. Россия наносит удары по объектам военно-промышленного комплекса», — сказал Чепа.

Он пояснил, что глава Украины призывает к осуждению именно Китай и Венгрию из-за занимаемой позиции двух стран.

В России высказались о влиянии ударов по Киеву на переговоры по Украине

Ранее спикер командования Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что атака на Киев в ночь с 27 на 28 августа стала особенной благодаря одному из самых массированных применений ракет за все время конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что мира на Украине можно добиться и без введения временного перемирия. По его словам, главное в урегулировании конфликта — добиться длительного мира между странами.