Мэр Сочи ответил Собянину в споре о количестве пляжей у Москвы и курорта
Мэр Сочи Андрей Прошунин ответил на слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в столице пляжных зон будет больше, чем в Сочи.
«️Ни что не сравнится с морем в отличии от аквазон и бассейнов», – заявил мэр Сочи Андрей Прошунин.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах по расширению пляжных зон в столице, отметив, что их количество превысит сочинские. В ответ мэр Сочи подчеркнул, что конкуренции между городами не будет, однако напомнил, что пляжи Москвы невозможно сравнить с морем на курорте.
Ранее «ФедералПресс» писал, что мэр Москвы заявил, что в столице будет больше пляжей, чем в Сочи.