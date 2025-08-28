Мэр Сочи ответил Собянину в споре о количестве пляжей у Москвы и курорта

Мэр Сочи Андрей Прошунин ответил на слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в столице пляжных зон будет больше, чем в Сочи.

© РИА "ФедералПресс"

«️Ни что не сравнится с морем в отличии от аквазон и бассейнов», – заявил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах по расширению пляжных зон в столице, отметив, что их количество превысит сочинские. В ответ мэр Сочи подчеркнул, что конкуренции между городами не будет, однако напомнил, что пляжи Москвы невозможно сравнить с морем на курорте.

