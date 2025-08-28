Эксперт раскрыл, почему визит Путина в Китай заставит НАТО содрогнуться

Станет ли предстоящий визит Владимира Путина в Китай действительно беспрецедентным, как сообщил об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков? По-видимому, да. Почему? Об этом «МК» рассказал в интервью экономист Михаил Делягин.

- Михаил Геннадьевич, СМИ полны апокалиптических прогнозов по поводу этого визита: мол, Путин в Китае – это ночной кошмар Трампа, и так далее. Почему?

- Трамп форсировал распад мира на макрорегионы. При этом Россия очень четко показала, что у нас есть сильные союзники, и США в их число не входят. Переформатирование мира резко ускорилось, и соответственно укрепляется сотрудничество незападного мира. Переговоры на Аляске, которые были нужны американцам – что было подчеркнуто даже визуальным рядом этой встречи - были попыткой обеспечить наш хотя бы нейтралитет в будущем конфликте США с Китаем. Сейчас Россия сильно оттянула этот конфликт, по той причине, кто когда мы находится в союзе с Китаем, нападать на него просто не имеет смысла.

В Китае на встрече Путина и Си Цзиньпиня будет завершен большой цикл нынешних переговоров, будут расставлены все точки над «и», и будет зафиксировано место Соединенных Штатов Америки в сегодняшнем балансе сил. Думаю, что американцы постараются выйти из украинского кризиса и сфокусируются на уничтожении Ирана.

- Есть мнение, что Путин обсудит в Пекине создание военного союза России с Китаем и Северной Кореей. Фоном для этого стал отказ Китая обсуждать с США сокращение ядерных вооружений, и первое в истории совместное патрулирование подлодками РФ и КНР Тихого океана…

- Когда-нибудь еще и Индия будет в партнерстве с этим союзом. Помните, был анекдот про кошмар Брежнева – когда на Красной площади чехи китайскими палочками едят еврейскую мацу? Что-то вроде этого грезится сейчас и Америке.

- Наш главный союзник Ким Чен Ын тоже приедет в Пекин не случайно? Очевидно, и ради договоренностей с Россией тоже?

- Эти договоренности уже существуют, и в Пекине будут подтверждены, а может быть, даже расширены. Участие северокорейских солдат в боевых действиях в зоне СВО в этом смысле говорит само за себя.

- Пишут, что НАТО в панике из-за визита Путина в Китай…

- НАТО в последнее время всегда в панике. США перестают спонсировать украинский конфликт, и после этого он будет затухать – просто потому, что у европейской части НАТО нет на это денег. Это откладывание большого конфликта как минимум на три года…

- В чем, помимо официальных заявлений, реальный смысл визита Путина в Китай, и какие могут быть последствия?

- В силу беспрецедентной агрессии контролируемой Англией континентальной Европы, и отстранения от этой агрессии Соединенных Штатов Америки, с концентрацией Америки на Иране, а потом все-таки на Китае, нам необходимо укрепление союза между Россией и КНР, и более тесное вовлечение в партнерские отношения Индии. То есть это фиксация второго полюса мира, который не сводится к одному лишь Китаю, но очень сильно расширяется – при раздроблении Запада.