Песков ответил на вопрос о воздушном перемирии с Украиной

Россия и Украина не достигали никаких договоренностей по поводу возможного воздушного перемирия.

© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с представителями СМИ сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Никаких договоренностей на этот счет не достигалось», — поделился подробностями официальный спикер Кремля.

Кроме того, Песков отметил, что Москва считает, что все обсуждения в рамках поиска выхода на траекторию урегулирования украинского конфликта должны проходить в «дискретном режиме».

22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонной беседе с американским лидером Дональдом Трампом. По словам главы белорусского государства, в том числе они обсудили план по урегулированию конфликта на Украине.

Как подчеркнул Лукашенко, для достижения мира нужно преодолеть несколько этапов. При этом самым главным остается прекращение огня. Белорусский лидер указал на то, что в первую очередь речь может идти об установлении воздушного перемирия между Российской Федерацией и Украиной, а также прекращении боевых действий на фронте.