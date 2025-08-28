Песков прокомментировал использование образа Путина за рубежом
Москва с пониманием относятся к использованию образа президента РФ Владимира Путина за рубежом. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
До этого сообщалось, что Джуд Лоу исполнит роль российского лидера в новом фильме «Кремлевский волшебник». Сегодня стало известно, что немецкий журнал Compact выпустил монету в честь Путина, которая поступит в продажу в конце сентября.
«Относимся нормально абсолютно, с пониманием», — подчеркнул Песков.
Он добавил, что влияние президента РФ на мировые дела трудно переоценить, поэтому интерес к нему за рубежом закономерен.
Ранее Песков говорил, что никаких договоренностей по поводу возможного воздушного перемирия между Москвой и Киевом не достигалось.