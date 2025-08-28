В России нашли несостыковки в расследовании подрыва «Северных потоков»

Версия следствия о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» вызывает сомнения, поскольку подозреваемые не могли бы перевезти необходимое количество взрывчатки на яхте, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, судно затонуло бы из-за перегруза.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Германии закончили проводить расследование дела о подрыве «Северных потоков». Всего в диверсионную группу входили семь человек. Все они оказались гражданами Украины, на их арест уже выданы ордера.

«Видел я эту яхту. Как туда погрузить мощные заряды, заякорить в районе и четко расставить взрывчатку по нужным позициям? Чтобы разбить трубопровод, нужно килограммов 700 взрывчатки. Это бред от начала до конца. Семь человек, большое количество взрывчатки — эта яхта просто утонула бы», — заявил собеседник издания.

Он также задался вопросом, как можно взрывчатку провезти через столь большое количество стран. По словам Колесника, «это нереально». Как уточнил он, «украинцы могли быть только исполнителями, расходным материалом».

Собеседник подчеркнул, что семь человек не могли бы успешно выполнить такую операцию на глубине от 80 до 90 метров. По словам Колесника, в Балтийском море находится множество кораблей НАТО, а также функционируют береговые гидроакустические и радиолокационные станции, что делает обнаружение злоумышленников практически невозможным.