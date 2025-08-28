Песков: договоренностей с Киевом по воздушному перемирию не достигалось

Россия не достигала никаких договоренностей с Украиной по установлению воздушного перемирия. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Никаких договоренностей на этот счет не достигалось. Еще раз повторяю: все, что может обсуждаться в рамках поисков путей выхода на траекторию урегулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме", - сказал представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что урегулирование на Украине может начаться с установления воздушного перемирия.