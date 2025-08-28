Путин оценил российские трамваи

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным.

© Российская Газета

Одной из тем встречи стало развитие пассажирского транспорта в регионе. Саратовская область вошла в проект по модернизации трамвайной сети.

"Благодаря вашей помощи, я тогда обращался, мы обновили часть подвижного состава. 34 единицы на сегодняшний момент работают на новых маршрутах", - сообщил губернатор, отметив, что ремонт трамвайной сети был 40 лет назад.

"Красивые трамваи", - похвалил Путин и поинтересовался, кто их производит.

Оказалось, что отечественное предприятие. Более того, корпуса трамваев собираются в Энгельсе, так что, как сказал Бусаргин, это предприятие отчасти Саратовской области.

"Как они называются? "Львенок"?" - уточнил Путин. "Львенок", "Богатырь" и "Витязь" - это трехсоставной, сообщил губернатор.

По его словам, и скорость возросла, и пассажиропоток увеличился в два раза.