В Кремле ответили на обвинения в ударах по Киеву

В Кремле прокомментировали обвинения Украины в нанесении серийных ударов по Киеву.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона наносит удары исключительно по военным объектам, а действия ВСУ по обстрелу российской территории затрагивают гражданскую инфраструктуру.

«Вы видите, что продолжаются также удары по объектам российской инфраструктуры. Причем зачастую по мирной инфраструктуре со стороны киевского режима. Свои задачи выполняют российские военные по военной инфраструктуре. Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса», — заявил официальный представитель Кремля в ходе конференц-колла.

В командовании ВСУ назвали особенной массированную ночную атаку по Киеву

В ночь на 28 августа украинские СМИ сообщили, что в Киеве зафиксированы звуки взрывов. Кроме того, сигнал воздушной тревоги прозвучал в девяти областях восточного и северного регионов Украины. Официальной информации от Минобороны пока не поступало. Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по военной инфраструктуре в ответ на действия украинских войск. Атаки по гражданским объектам и жилым зданиям не осуществляются.