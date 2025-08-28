Сенатор высмеял намерение ЕС ввести вторичные санкции

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщения о том, что страны ЕС могут ввести вторичные санкции против партнёров России.

«Силёнок-то у Евросоюза хватит на это? Если он со всеми рассорится, перестанет со всеми торговать, обмениваться товарами, продукцией? Что из себя представляет Евросоюз? Сейчас это такое аморфное объединение», — заявил Джабаров в беседе с Lenta.ru.

По его словам, у каждой страны в ЕС есть свои конфликтные интересы, которые не всегда совпадают, поэтому вряд ли у Евросоюза хватит сил на введение вторичных санкций.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций в рамках ограничений против России.