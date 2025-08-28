Ползучая «натовизация» и милитаризация Австрийской Республики шла на фоне наращивания Евросоюзом своего оборонного компонента. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Вена активно участвовала в инициативе НАТО «Партнёрство ради мира», по сути, уже встроившись в блоковую логику. Австрия получила статус ключевой транзитной страны для НАТО. Только в 2024 году по её земле прошли более 3 тыс. военных транспортов, а в небе совершили свыше 5 тыс. полётов самолёты альянса», — отметил Дмитрий Медведев.

Усилия для эрозии нейтралитета Австрии местные ревизионисты предпринимают уже достаточно давно, подчеркнул зампред СБ России.

«Ещё с 1990-х годов они начали налаживать военные связи под видом «участия в общей политике безопасности и обороны ЕС». До 2009 года, пока не вступил в силу Лиссабонский договор, всё ограничивалось общими словами о координации военного строительства государствами Евросоюза, но без обязательств», — сказал Медведев.

Сейчас истеблишмент Австрии подогревает общественную дискуссию об отказе от конституционно закреплённого нейтрального статуса ради вступления в НАТО, подчеркнул он.