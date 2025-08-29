Сергей Лавров более 20 лет возглавляет российское внешнеполитическое ведомство и за это время зарекомендовал себя как сильный дипломат. По словам швейцарских журналистов, его поведение удивляет и сильно контрастирует с американскими коллегами.

«Сергей Лавров, являющийся опорой российской дипломатии на протяжении почти четверти века, под своей западной внешностью воплощает квинтэссенцию советской фигуры. Его долголетие и переговорный талант контрастируют с дилетантством дипломатов Дональда Трампа», – удивляются авторы швейцарского издания.

В статье говорится, что Лавров общепризнан как мастер ведения переговоров, а его богатый опыт является существенным подспорьем в отношениях с Соединенными Штатами. За время своей карьеры он взаимодействовал с семью американскими госсекретарями, выстраивая конструктивные отношения с большинством из них. Его отличает глубокое знание предмета, что контрастирует с американскими дипломатами, которые зачастую приходят в профессию из других областей. Эксперты подчеркивают существенные различия в подходах к дипломатии в России и США.

Лавров: свитер на Аляске не означает желания восстановить СССР

Не менее значимой чертой Лаврова является его лояльность Путину, с которым он на протяжении многих лет разделяет общие взгляды. Западные аналитики отмечают, что с 2004 года внешнеполитическая позиция России становилась все более жесткой, отражая эволюцию взглядов президента на фоне международных кризисов и углубляющегося разрыва с Западом.

Несмотря на внешнюю открытость и регулярные контакты с западными политиками, Лавров, по мнению аналитиков, сохранил приверженность собственным принципам. Распад СССР он, как и Путин, считает крупнейшей геополитической катастрофой. По всей видимости, между ними установились прочные взаимоотношения, основанные на единомыслии, пишет АБН24.

Свидетельством тому служит случай на недавнем саммите между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, когда российский министр иностранных дел появился перед телекамерами в свитере с надписью «СССР», что было отмечено швейцарской прессой.

