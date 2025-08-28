Российский губернатор обратился к жителям после атаки двух десятков дронов ВСУ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям после атаки двух десятков дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава области напомнил о запрете снимать и публиковать видео и фото с мест падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, авторы таких публикацию способствуют действиям противника.

«Этого делать нельзя категорически! Противник использует подобные материалы для организации следующих атак, глумится и искажает факты, которые затем распространяются как фейки», — написал он.

Чиновник призвал жителей, а также администраторов соцсетей внимательно относиться к публикуемому материалу.

В ночь на четверг, 28 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотников. Больше всего дронов — 22 — сбили над Черным морем. Еще по 21 перехватили над Ростовской и Самарской областями.