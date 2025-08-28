В Госдуме назвали срок подготовки законопроекта об использовании питбайков

В Госдуме работают над законопроектом, регулирующим езду несовершеннолетних на питбайках, рассказал председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Об этом парламентарий рассказал «Ленте.ру».

«Как только законопроект будет, мы над ним работаем, вы все узнаете», — сказал Москвичев. Он отметил, что закончить разработку планируется к осенней сессии.

Ранее сообщалось, что в России водителям питбайков хотят запретить выезжать на дороги общего пользования. Согласно предложенным изменениям, штраф за такое нарушение будет составлять до 30 тысяч рублей, его пропишут в Кодексе об административных правонарушениях. Соответствующий проект поправок готовит Минюст.

Питбайки — транспортные средства для езды по бездорожью. Они не регистрируются в ГИБДД и не имеют документов.

Ранее в «Автостат» сообщали, что по итогам июля 2025 года объемы продаж подержанных мотоциклов в России увеличились на 6,1 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го года и достигли отметки 15 920 единиц. Самым востребованным брендом у россиян в этом сегменте оказался японский концерн Honda. В топ-3 также вошли Yamaha (2,3 тысячи) и Suzuki (1,4 тысячи).